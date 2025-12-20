Mercato : Le Real Madrid a trouvé son nouveau Cristiano Ronaldo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant de réussite cette saison au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait battre un record incroyable : les 59 buts de Cristiano Ronaldo en 2013. Le Portugais semblait pourtant inatteignable mais le Français réalise une performance hors du commun. D'ailleurs pour Rafael Martin Vazquez, ancien joueur du Real, les deux joueurs sont au même niveau.

Kylian Mbappé au niveau de Cristiano Ronaldo Parmi les plus grands joueurs de sa génération, Kylian Mbappé marche dans les pas des plus grands de son sport. Au Real Madrid, il a déjà l'occasion d'inscrire son nom dans l'histoire du club. « Au niveau de leur professionnalisme, leur leadership et leur ambition à vouloir être les meilleurs et à toujours chercher à s'améliorer, ils sont pareils. Ils peuvent être transparents tout un match mais quand ils apparaissent, ils te le font gagner. C'est la marque des très grands joueurs » assure Rafael Martin Vazquez pour L'Equipe.