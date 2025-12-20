Kylian Mbappé : Le message spécial du PSG après la condamnation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né le 20 décembre 1998, Kylian Mbappé fête donc ce dimanche ses 27 ans. C’est donc forcément un jour spécial pour celui qui s’apprête à affronter le FC Séville avec le Real Madrid. A cette occasion, Mbappé a donc reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux et certains n’ont pas manqué d’étonner comme celui du PSG.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire d’amour aura duré 7 ans. Cela s’est malheureusement mal terminé avec ce conflit entre les deux camps suite à la décision du Français de partir libre en 2024. Une guerre a alors éclaté et ça s’est d’ailleurs terminé dernièrement devant le conseil des prud’hommes. C’est alors que le PSG a été condamné à verser 61M€ à Mbappé.

« Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian » Malgré tout, le PSG a tenu à saluer Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, en ce jour spécial pour le Français. En effet, sur ses réseaux sociaux, la formation parisienne a souhaité un joyeux anniversaire à Mbappé, qui a 27 ans en ce 20 décembre : « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian ».