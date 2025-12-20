Kylian Mbappé : Le message spécial du PSG après la condamnation !

Né le 20 décembre 1998, Kylian Mbappé fête donc ce dimanche ses 27 ans. C’est donc forcément un jour spécial pour celui qui s’apprête à affronter le FC Séville avec le Real Madrid. A cette occasion, Mbappé a donc reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux et certains n’ont pas manqué d’étonner comme celui du PSG.
Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire d’amour aura duré 7 ans. Cela s’est malheureusement mal terminé avec ce conflit entre les deux camps suite à la décision du Français de partir libre en 2024. Une guerre a alors éclaté et ça s’est d’ailleurs terminé dernièrement devant le conseil des prud’hommes. C’est alors que le PSG a été condamné à verser 61M€ à Mbappé.
« Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian »
Malgré tout, le PSG a tenu à saluer Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, en ce jour spécial pour le Français. En effet, sur ses réseaux sociaux, la formation parisienne a souhaité un joyeux anniversaire à Mbappé, qui a 27 ans en ce 20 décembre : « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian ».
Un record pour l’anniversaire de Mbappé ?
L’anniversaire de Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs être plus beau que jamais pour lui. En effet, ce samedi, le Real Madrid affronte le FC Séville en championnat. Et voilà qu’à l’occasion de cette rencontre, le Français aura l’occasion d’effacer Cristiano Ronaldo des records de la Casa Blanca. Mbappé n’est plus qu’à un but du total du Portugais sur une année civile.