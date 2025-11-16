F1 - Transfert avec Gasly : Lewis Hamilton valide !

Avant le Grand Prix du Brésil, Alpine a annoncé sa décision de conserver Franco Colapinto aux côtés de Pierre Gasly. Ce choix, Lewis Hamilton semble le valider. Le pilote de Ferrari apprécie visiblement beaucoup son homologue argentin. Et le septuple champion du monde n’a pas manqué de le faire savoir.
Alpine a officialisé une grande nouvelle avant le Grand Prix du Brésil. Longtemps annoncé sur la sellette, Franco Colapinto a finalement été maintenu aux côtés de Pierre Gasly la saison prochaine. L’écurie française a tranché et ne recrutera donc pas de nouveau pilote. Cette décision semble avoir été approuvée par un certain Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde apprécie l’Argentin, et il n’a pas manqué de le faire savoir.
«C’est quelqu’un de très sympathique»
« Je trouve qu’il fait un travail formidable. Mais avant tout, c’est un garçon vraiment adorable. Nous avons pris le même vol pour rentrer, je crois que c’était après un test. Ou peut-être après la course à Barcelone. Et nous avons eu une conversation très agréable. C’est quelqu’un de très sympathique, ce qui est agréable à voir » a d’abord confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Je pense qu’il fait un excellent travail»
« Et il a beaucoup de poids sur les épaules, vous savez. Ce n’est pas facile quand on arrive en Formule 1, quand les choses sont incertaines. Mais je pense qu’il fait un excellent travail, et je pense qu’il doit simplement continuer à faire ce qu’il fait » a ensuite ajouté Lewis Hamilton.