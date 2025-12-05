Luis Enrique : Le coup de pression improbable au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Connu pour ne jamais rien laisser au hasard, Luis Enrique continue d’effectuer un immense travail au PSG. A l’occasion d’une journée face aux médias ce jeudi, Warren Zaïre-Emery a révélé que l’entraîneur espagnol était extrêmement exigeant avec certains joueurs, dont Vitinha, qui réalise tout de même une excellente saison.

Le PSG est mené d’une main de fer par Luis Enrique. Pour sa troisième saison sur le banc du club parisien, l’entraîneur espagnol continue de mener son groupe avec la même hargne qu’au début. Véritable légende à Paris désormais, le coach de 55 ans ne souhaite clairement pas baisser ses exigences, et ce même avec ses meilleurs joueurs.

Vitinha surveillé par Luis Enrique Ayant totalement modelé Ousmane Dembélé la saison dernière, Luis Enrique a également fait franchir un palier à Vitinha. Le milieu de terrain portugais s’impose comme le meilleur joueur du PSG en ce début de saison, mais cela n’empêche pas l’entraîneur espagnol de toujours tenter de l’améliorer au quotidien, comme l’a révélé Warren Zaïre-Emery ce jeudi.