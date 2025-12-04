«J’espère revenir très vite» : Une star s’annonce au PSG !

Il y a plus d’un mois, Désiré Doué quittait le Moustoir en béquilles à cause d’une blessure à la cuisse droite. Depuis, le Golden Boy 2025 sacré lundi soir à Turin n’a pas été aperçu par les supporters du PSG lors des matchs du club parisien. Pendant le Media Day au Campus PSG, Doué a fait une grande annonce.
Sur la pelouse de Lorient (1-1), le PSG ne perdait pas seulement deux points dans la course au titre en Ligue 1. Au Moustoir, Désiré Doué contractait une lésion à la cuisse droite le 29 octobre dernier. Une blessure qui l’a écarté des terrains pendant plusieurs semaines. A ce jour, le Golden Boy 2025 n’a pas disputé la moindre rencontre avec le Paris Saint-Germain et a manqué à ses partenaires lors des défaites contre l’AS Monaco (0-1) et le Bayern Munich (1-2).
«Je n'ai pas de douleurs aujourd'hui donc je suis très content»
A l’occasion du Media Day au Campus PSG ce jeudi, Désiré Doué s’est exprimé sur sa reprise de l’entraînement et son retour somme toute imminent à la compétition à ses yeux. « Je me sens bien, je me sens très bien. J'ai bien travaillé avec le staff médical, je n'ai pas de douleurs aujourd'hui donc je suis très content ».
«J'ai fait les soins que je devais faire»
N’étant plus vraiment gêné musculairement parlant, Désiré Doué a pris part à une conservation de ballon filmée par les médias. Dans des propos relayés par RMC Sport, l’international français a fait part de sa hâte de retrouver le chemin des terrains dans des conditions optimales. « J'ai suivi le processus médical, j'ai fait les soins que je devais faire. Tout s'est bien passé et tant mieux, j'espère revenir très vite dans les meilleures conditions ».