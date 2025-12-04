«J’espère revenir très vite» : Une star s’annonce au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a plus d’un mois, Désiré Doué quittait le Moustoir en béquilles à cause d’une blessure à la cuisse droite. Depuis, le Golden Boy 2025 sacré lundi soir à Turin n’a pas été aperçu par les supporters du PSG lors des matchs du club parisien. Pendant le Media Day au Campus PSG, Doué a fait une grande annonce.

Sur la pelouse de Lorient (1-1), le PSG ne perdait pas seulement deux points dans la course au titre en Ligue 1. Au Moustoir, Désiré Doué contractait une lésion à la cuisse droite le 29 octobre dernier. Une blessure qui l’a écarté des terrains pendant plusieurs semaines. A ce jour, le Golden Boy 2025 n’a pas disputé la moindre rencontre avec le Paris Saint-Germain et a manqué à ses partenaires lors des défaites contre l’AS Monaco (0-1) et le Bayern Munich (1-2).

«Je n'ai pas de douleurs aujourd'hui donc je suis très content» A l’occasion du Media Day au Campus PSG ce jeudi, Désiré Doué s’est exprimé sur sa reprise de l’entraînement et son retour somme toute imminent à la compétition à ses yeux. « Je me sens bien, je me sens très bien. J'ai bien travaillé avec le staff médical, je n'ai pas de douleurs aujourd'hui donc je suis très content ».