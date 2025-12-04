PSG : Une catastrophe annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La dynamique actuelle du PSG semble fortement préoccuper Daniel Riolo qui s'est exprimé à ce sujet en direct sur RMC. Et l'éditorialiste, pas franchement rassuré par la première partie de saison du club de la capitale, craint une catastrophe sur le plan sportif au PSG dans les mois à venir.

Actuellement deuxième de Ligue 1 derrière le RC Lens après s'être incliné sur la pelouse de l'AS Monaco samedi dernier (1-0), le PSG doit-il craindre une catastrophe pour les échéances de deuxième partie de saison ? Entre des résultats sportifs plutôt irréguliers et la cascade de blessure à gérer, Luis Enrique n'est pas dans les meilleures dispositions en ce moment. Et l'ensemble de ces éléments semble inquiéter Daniel Riolo...

Riolo inquiet pour le PSG ? En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est lâché sur la deuxième partie de saison compliquée qui attend le PSG : « Tant que le PSG a 30 points en L1, qu'il est qualifié en Ligue des champions, personne ne va rien dire. L'optimisme est de rigueur car ils sortent d'un exploit (NDLR : contre Tottenham) », lâche Riolo.