Rupture d’Antoine Dupont : C’est terminé, la grande annonce !

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont a retrouvé la compétition ces dernières semaines et reste sur une très grosse performance en Top 14 avec le Stade Toulousain contre La Rochelle. Un retour en fanfare qui symbolise la fin de son gros pépin physique comme l'annonce l’ancien demi de mêlée Guy Accobery.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont était victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des terrains pendant plus de huit mois. Le début d'un véritable parcours du combattant pour le capitaine du Stade Toulousain, qui a vécu une longe période de rééducation afin de retrouver la compétition fin novembre. Et Dupont semble désormais de retour au premier plan comme en témoigne sa grosse performance de dimanche contre La Rochelle en Top 14 (60-14).

« Il est déjà au-dessus du lot » D'ailleurs, l’ancien demi de mêlée Guy Accobery s'est enflammé pour cet état de forme d'Antoine Dupont dans les colonnes de Sud Ouest, et annonce la fin de son calvaire lié à cette rupture en mars dernier : « Après des premiers matches à chercher des sensations individuelles, à ne pas trop en faire, on a revu le Dupont des années précédentes. Certains disaient que pendant son absence, il était à droite, à gauche, qu’il ne pensait plus trop au rugby. Mais quand on revient aussi haut, aussi vite, c’est la preuve qu’on a travaillé très, très dur, avec beaucoup d’intensité. Il a toujours ses qualités physiques. Pour d’autres joueurs, ça aurait pris plusieurs mois. Lui, il est déjà au-dessus du lot, c’est exceptionnel », explique-t-il.