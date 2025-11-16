F1 : Signature XXL avec Pierre Gasly, Lewis Hamilton valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Début novembre, Alpine officialisait la prolongation de Franco Colapinto. Le jeune pilote argentin sera donc aux côtés de Pierre Gasly la saison prochaine. Et malgré une saison très compliquée pour lui, Lewis Hamilton a tenu à féliciter ce dernier, qui réalise malgré tout un très bon travail selon le septuple champion du monde.

Peu de temps après Pierre Gasly, Franco Colapinto a lui aussi reçu une très bonne nouvelle. L’Argentin sera bel et bien aligné aux côtés du Français pour la saison 2026 chez Alpine. Malgré une saison très compliquée, le pilote de 22 ans a tout de même réussi à convaincre Flavio Briatore de lui faire confiance. Et cela sonne comme une très bonne nouvelle pour Lewis Hamilton.

« C’est un garçon vraiment adorable » « Je trouve qu’il fait un travail formidable. Mais avant tout, c’est un garçon vraiment adorable. Nous avons pris le même vol pour rentrer, je crois que c’était après un test. Ou peut-être après la course à Barcelone. Et nous avons eu une conversation très agréable », a ainsi confié le septuple champion du monde dans des propos relayés par Next-Gen Auto.