Vente du PSG : Le Qatar confirme !

Bien que la vente du PSG ait été annoncée à plusieurs reprises, le Qatar n'a cessé de démentir. Une tendance qui se confirme encore un peu plus avec les propos de Nasser Al-Khelaïfi qui se projette sur le long terme au sein du club de la capitale.

Cela fait désormais plus de 14 ans que le PSG est passé sous pavillon qatari avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. Et alors qu'à plusieurs reprises un désistement de l'investisseur a été évoqué, Nasser Al-Khelaïfi confirme indirectement que la vente du PSG n'est absolument pas au programme puisqu'il se projette sur le futur du club parisien.

Al-Khelaïfi annonce la couleur pour l'avenir du PSG « Nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera "Made in Paris" pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », assure-t-il dans une interview accordée à Tuttosport, avant de poursuivre.