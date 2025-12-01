Désiré Doué : La relation surprise au PSG !

Axel Cornic

Arrivé du Stade Rennais lors du mercato estival 2024, Désiré Doué est devenu en seulement un an l’une des stars du Paris Saint-Germain. Et son talent est reconnu à l’étranger, avec un titre de Golden Boy qui lui a été décerné par le quotidien italien Tuttosport.

Eblouissant en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, Désiré Doué est l’une des grandes surprises de la saison dernière. L’ailier a réussi à s’imposer au PSG aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, ce qui lui a valu des nombreux succès collectifs comme individuels.

Doué a choisi le 14 Ce lundi, Tuttosport a en effet annoncé que le Parisien est élu Golden Boy 2025, succédant à Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone. Il a ainsi livré un long entretien dans le quotidien transalpin, revenant notamment sur son choix de maillot lors de sa signature au PSG, qi s’est porté vers le 14.