F1 - Lewis Hamilton : Le gros coup de gueule sur Ferrari !

Pierrick Levallet

La fin de saison frôle le cauchemar chez Ferrari. Lewis Hamilton éprouve encore plus de difficultés qu’au début, et Charles Leclerc peine également à obtenir de bons résultats. La situation inquiète très sérieusement Jean Alesi. L’ancien de la Scuderia n’a pas manqué de pousser un coup de gueule sur l’écurie italienne.

Chez Ferrari, la fin de saison est très compliquée. Le Grand Prix du Qatar ne s’est pas du tout déroulé comme prévu pour la Scuderia. Charles Leclerc a terminé en 8e position et Lewis Hamilton à la 12e place. Le Monégasque peine à obtenir de bons résultats et le Britannique éprouve de plus en plus de difficultés au volant de sa monoplace. Jean Alesi s’est alors permis de pousser un coup de gueule sur l’écurie italienne.

«C'est une déception totale pour nous» « J'ai évité de parler de Ferrari ces derniers mois. Je pensais que les critiques exprimées par le président envers les pilotes pousseraient l'équipe à se bouger et à remuer ciel et terre pour donner à [Charles] Leclerc et [Lewis] Hamilton une voiture plus compétitive. Au lieu de ça, on a vu au Qatar le pire Grand Prix dont on puisse se souvenir. C'est une déception totale pour nous, les Tifosi, tant en ce qui concerne les performances de Ferrari en piste au début de la saison que celles affichées par la suite » a d’abord pesté l’ancien pilote de Ferrari (1991-1995) dans des propos rapportés par Motorsport.com.