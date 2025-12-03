F1 - Tromperie avec Lewis Hamilton : La grande révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sir Lewis Hamilton a tout gagné depuis 2007 et ses débuts en Formule 1 chez McLaren. Le septuple champion du monde s’est bâti un palmarès et une réputation presque sans égal. De quoi lui valoir des fans au sein même du paddock de F1 à l’instar d’Isack Hadjar. Néanmoins, le nouveau pilote Red Bull place Max Verstappen au-dessus désormais

Isack Hadjar ne s’en est jamais caché. Son idole de jeunesse n’est autre que Lewis Hamilton. Il faut dire que le septuple champion du monde de 40 ans a commencé sa carrière professionnelle en Formule 1 seulement deux ans après la naissance du pilote français. Hadjar a donc forcément grandi avec le Britannique qu’il idolâtre.

Rival d’Hamilton, Verstappen est le «meilleur pilote au monde» pour Hadjar Cependant, le prime de Lewis Hamilton semble loin désormais, lui qui a manqué l’occasion de devenir le champion du monde incontesté avec 8 sacres contre 7 pour Michael Schumacher en 2021 lorsque Max Verstappen célébrait son premier championnat du monde au Grand Prix d’Abu Dhabi. Depuis, le vent a tourné aux yeux d’Hadjar et la référence actuelle en F1 n’est plus Hamilton, mais Max Verstappen dont il sera le coéquipier chez Red Bull à compter de la saison 2026. « Prêt à être aux côtés de Verstappen ? (Son visage s'illumine.) C'est super excitant. Je me dis qu'à 21 ans, avoir la chance d'être au côté du meilleur pilote au monde... C'est ce que j'ai toujours voulu dans ma carrière : me confronter aux meilleurs, apprendre à leurs côtés et voir ce que c'est le meilleur niveau. Alors, c'est sûr, ça fait peur, mais c'est super excitant ».