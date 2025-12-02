Coupe du Monde TIU Socca : « L’équipe de France dans un rôle d’outsider, ça nous convient comme un gant ! »

Sélectionneur de l’équipe de France actuellement en lice au Mexique pour la Coupe du Monde TIU Socca, Hugo da Silveira ne cache pas son ambition de vouloir écrire l’Histoire à Cancun. Finalistes du dernier Euro, les Bleus veulent créer la surprise dans un Mondial très ouvert qui se dispute du 28 novembre au 8 décembre.

Finaliste du dernier Euro, est-ce que votre équipe se présente dans la peau du parfait outsider pour cette Coupe du Monde ?

Oui, complètement. L'Euro a été une belle aventure. Maintenant, c'est passé. On est meilleurs de toute façon dans cette position-là. On a fait une belle performance à l'Euro, sur laquelle on va essayer de s'appuyer pour ce mondial. Ce rôle d'outsider nous va à merveille, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a ce statut d'équipe de France, donc tout le monde connaît un petit peu la notoriété de la France au niveau mondial, au niveau de football. Donc nous, on va garder ce rôle-là, il nous convient comme un gant (sourire).

Vous avez été finaliste du dernier Euro mais aussi huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que ça, ça change quelque chose dans la préparation de ce mondial ?

Oui, complètement. Parce que nous, ce qu'on a établi - je ne vais pas vous mentir - on a parlé du dernier mondial. Le résultat de l'Euro, c'était une haute compétition. Le but, un an plus tard, une fois qu'on est sorti d'Oman (Mondial 2024), c'est d'aller plus loin, prouver qu'on a progressé. Et cette progression passera forcément par sortir des poules, puisqu'on a une poule très, très difficile. Et après, aller plus loin que ce huitième de finale l'année dernière, quand on sort contre le Brésil. Voilà, atteindre ce dernier carré, comme d'habitude, pour jouer tous les matchs de la compétition. Et ensuite, on verra.

Comment avez-vous construit cette équipe de France ? Autour d'un collectif le plus solide possible ou des individualités fortes, capables de faire la différence ?

Le leitmotiv est toujours le même : le groupe, avant tout. Cette équipe est montée avec les ligues Five que nous abordons depuis des années. Dans chaque centre Five que nous avons, 40 centres, nous avons des ligues qui nous permettent de recruter des joueurs. Il y a des finales régionales, des finales nationales. Lors de ces tournois-là, on se déplace et on rencontre les joueurs. On voit leur attitude aussi, très importante pour nous lorsqu'on va en compétition. Et parmi tout ça, on les contacte et on fait des rassemblements ensuite avec eux. Donc tous ces joueurs ici de ces ligues, Foot à 5, sur toute la France, nous permet d'avoir des joueurs assez intéressants pour pouvoir différencier nos couleurs avec du Foot à 6.