F1 - Catastrophe chez Ferrari : Lewis Hamilton abandonne !

Comme ce fut le cas lors des qualfications pour le Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière avec une 19ème position sur la grille de départ, Lewis Hamilton a connu une nouvelle désillusion ce vendredi à l'occasion des qualifications pour la course sprint au Qatar. Evincé dès la première session, le pilote Ferrari a une fois encore craqué et pesté sur la monoplace de la Scuderia.

On prend les mêmes et on recommence. La semaine dernière, Lewis Hamilton s'élançait de la 19ème position sur la grille de départ pour le Grand Prix de Las Vegas. Finalement, le septuple champion du monde est remonté à la 8ème place pendant la course, mais la préparation a été assez chaotique pour le Britannique. Après la course, Hamilton s'était présenté devant la presse dépité affirmant ne pas être pressé de courir avec Ferrari la saison prochaine sous la nouvelle réglementation.

«J'espère qu'il n'est pas content quand tu finis à la 6ème ou 7ème position» Pour Sky Sports, Frédéric Vasseur est revenu sur la punchline de son pilote en direct du Qatar dans le cadre des essais libres et des qualifications à la course sprint. « Honnêtement, ça arrive 10 minutes après une course. Une course difficile pour lui et l'équipe. Et je peux parfaitement comprendre la frustration. Quand il dit qu'il n'est pas focalisé sur 2026, c'est parce qu'il se concentre sur sa propre course du jour ». Le team principal de la Scuderia a par ailleurs fait passer un message clair à Lewis Hamilton concernant sa frustration grandement étalée dans la presse. « Je prends cela comme une réaction positive. Nous devons progresser par rapport à là où nous sommes. Et c'est clair. Nous ne pouvons pas être heureux de la 6ème place ou 5ème place. Nous devons prendre cette frustration en agressivité. Il n'est pas content... J'espère qu'il n'est pas content quand tu finis à la 6ème ou 7ème position. S'il était heureux, je serais désespéré ».