Antoine Dupont avec Léon Marchand : Kylian Mbappé l’a mauvaise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le football est l’un des sports les plus populaires au monde avec une économie XXL quand on regarde les droits télévisés des plus grands championnats et les contrats de sponsoring des professionnels par exemple. Kylian Mbappé est l’une des égéries mondiales du ballon rond, lui infligeant un calendrier surchargé à son sens, avec beaucoup moins de possibilités de couper que d’autres références du sport français telles que Léon Marchand et Antoine Dupont.

Depuis quelques années, les calendriers des sportifs professionnels ne cessent d’évoluer. Au point où beaucoup d’entre eux, grassement payés certes, dénoncent une surcharge si l’on fait un comparatif temps de récupération et matchs. C’est notamment le cas des footballeurs comme Jules Koundé, Virgil Van Dijk ou encore Kylian Mbappé dans le monde du ballon rond. Pour ce qui est du rugby, le problème du calendrier est aussi pointé du doigt plus le temps passe. Néanmoins, du point de vue de Kylian Mbappé, les superstars de l’ovalie comme Antoine Dupont peuvent avoir quelques passe-droits interdits aux footballeurs.

«Léon Marchand n'est pas allé aux championnats du monde. Antoine Dupont est parti en vacances pendant deux mois» En décembre dernier, quelques mois après le triomphe olympique de l’équipe de France de rugby à 7 avec Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, Kylian Mbappé accordait une longue interview à Mouloud Achour pour Canal+ et Clique X. L’occasion pour le capitaine de l’équipe de France de football de souligner un avantage de son homologue au rugby Antoine Dupont qu’il ne bénéficie pas lui-même : la récupération. « Je regarde bien ce qu'il se passe dans les autres sports. En NBA, ils ont quatre mois et ils jouent 82 matchs dans la saison régulière. Léon Marchand n'est pas allé aux championnats du monde. Antoine Dupont est parti en vacances pendant deux mois, il est allé à Miami, il est allé n'importe où, il est revenu tranquille ».