F1 - Nouvelle relation pour Verstappen : «C’est super excitant», la déclaration d’amour !

Il ne lui aura suffit que d’une seule saison en Formule 1 chez la petite sœur de Racing Bulls afin d’atteindre la maison mère de Red Bull. Isack Hadjar a été officiellement promu pilote de l’écurie autrichienne pour la saison 2026 et sera donc le coéquipier de Max Verstappen. Une relation qui le rend tout excité.

Cela était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. L’annonce a été officialisée mardi par la Team Red Bull juste avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi le 7 décembre prochain. Yuki Tsunoda a non seulement perdu son baquet en Formule 1 chez Red Bull Racing, mais aussi sa place dans le paddock pour la saison 2026. Max Verstappen va avoir un nouveau coéquipier, le quatrième en l’espace de quelques mois seulement. Après Sergio Pérez, Liam Lawson et donc Tsunoda, le quadruple champion du monde sera épaulé par Isack Hadjar.

«Nous pensons qu'Isack peut s'épanouir aux côtés de Max» Une décision logique aux yeux du Team Principal de Red Bull, Laurent Mekies qui s’est exprimé dans le communiqué officiel de l’écurie autrichienne, au vu des performances d’Isack Hadjar au sein de l’écurie Racing Bulls dont un podium au Grand Prix des Pays-Bas. « Isack, pour sa première saison en F1, il a fait preuve d'une grande maturité et s'est révélé être un élève rapide. Plus important encore, il a démontré la vitesse brute qui est la qualité numéro un dans ce sport. Nous pensons qu'Isack peut s'épanouir aux côtés de Max et faire des merveilles sur la piste ! ».