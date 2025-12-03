F1 - Séparation officielle : C'est terminé avec Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Red Bull a annoncé ses duos de pilotes pour ses deux équipes. Et alors qu'Isack Hadjar est promu pour devenir coéquipier de Max Verstappen, c'est en revanche terminé pour Yuki Tsunoda, qui n'aura pas de baquet en 2026.

Afin de compléter la grille de 2026, il ne manquait plus que l'annonce de Red Bull pour ses deux équipes. Et c'est chose faite puisque l'écurie autrichienne a officialisé la nomination d'Isack Hadjar pour occuper le rôle de coéquipier de Max Verstappen ainsi que la promotion d'Arvid Lindblad aux côtés de Liam Lawson chez Racing Bulls. Par conséquent, Yuki Tsunoda est le grand perdant de cette annonce. Le pilote japonais se retrouve sans baquet pour 2026. Laurent Mekies, team principal de Red Bull, a justifié cette séparation.

C'est terminé pour Tsunoda ! « Yuki court sous les couleurs de Red Bull depuis sept ans maintenant et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui dans les deux équipes Red Bull. Au cours de ses cinq saisons en Formule 1, Yuki est devenu un pilote complet, performant sur un tour le samedi et capable de départs exceptionnels et d'excellentes performances le dimanche. Tout le monde dans le milieu s'accorde à dire qu'il est impossible de ne pas aimer Yuki, sa personnalité est contagieuse et il est devenu un membre très spécial de la famille Red Bull. Au nom de tout le monde chez Red Bull, je le remercie pour sa contribution jusqu'à présent et nous savons qu'il apportera un soutien inestimable aux projets 2026 à l'avenir », confie-t-il dans le communiqué officiel de Red Bull.