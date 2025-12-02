F1 - Transfert : C'est officiel avec Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis plusieurs semaines, le choix du second pilote de Red Bull est enfin officiel. En effet, l'équipe autrichienne a annoncé que ce serait bien Isack Hadjar qui aura la lourde tache de venir concurrencer Max Verstappen. Le pilote français impressionne pour sa première saison en Formule 1 avec notamment son podium au Pays-Bas. Il s'agit donc d'une juste récompense pour Isack Hadjar qui savoure cette annonce.

Hadjar chez Red Bull, c'est officiel ! « Je suis très reconnaissant à Oracle Red Bull Racing de m'avoir donné l'opportunité et la confiance nécessaires pour courir au plus haut niveau de la Formule 1. Après tout le travail acharné que j'ai fourni depuis que j'ai rejoint l'équipe junior, c'est une formidable récompense. J'ai connu de nombreux hauts et bas tout au long de ma carrière, mais ils ont continué à croire en moi et à me pousser. Cette année avec Visa Cash App Racing Bulls a été absolument incroyable, j'ai beaucoup appris et j'ai décroché mon premier podium. Je pense être devenu un bien meilleur pilote et une meilleure personne grâce au soutien et à la préparation de l'équipe. Je me sens prêt à rejoindre Oracle Red Bull Racing et je suis heureux et fier qu'ils partagent mon sentiment. C'est une opportunité incroyable, je suis impatient de travailler avec les meilleurs et d'apprendre aux côtés de Max », confie-t-il dans le communiqué officiel de sa nouvelle équipe.