F1 - Red Bull : La «décision» qui fait halluciner Verstappen !

La fin de saison de F1 promet d’être particulièrement intéressante à suivre. Max Verstappen s’est en effet imposé lors du Grand Prix du Qatar ce dimanche. A une course de la fin, le Néerlandais, Oscar Piastri et Lando Norris peuvent être sacrés. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs avoué qu’il ne s’attendait pas vraiment à gagner sur la piste de Lusail. Red Bull a toutefois décidé de le faire rentrer aux stands pendant la voiture de sécurité, ce qui a fait la différence.

«Nous n’étions pas au même niveau que McLaren» « Je ne m’attendais pas à gagner, c’est sûr. En termes de rythme pur, nous n’étions pas au même niveau que McLaren, mais nous avons pris la bonne décision, comme la plupart de la grille, en rentrant aux stands sous la voiture de sécurité. Cela vous donne presque un arrêt au stand gratuit et c’est ce qui a fait la course pour moi » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.