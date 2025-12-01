F1 : Hamilton en plein cauchemar, grosse annonce pour 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Décidément, cette fin de saison sonne comme un cauchemar pour Lewis Hamilton et Ferrari. Peu optimiste après des qualifications ratées, le septuple champion du monde a terminé 12ème au Qatar ce dimanche. S’il reconnaît vivre un véritable calvaire, le Britannique ne baisse pas les bras et croit à une belle révolution en 2026.

La saison 2025 de Ferrari est clairement à oublier. Si l’écurie italienne pourra se consoler avec les 7 podiums obtenus par Charles Leclerc, Lewis Hamilton lui, a vécu une énorme traversée du désert. Alors que la Scuderia mise depuis longtemps déjà sur la saison prochaine, le Britannique a signé une anecdotique 12ème place ce samedi à l’occasion du Grand Prix du Qatar.

« Cette année a sans aucun doute été la plus difficile » Après la course, le septuple champion du monde a reconnu traverser une période très délicate. « Cette année a sans aucun doute été la plus difficile, tant sur le plan technique que personnel. J’ai beaucoup de points à améliorer, l’équipe aussi », confie Hamilton, relayé par Next-Gen Auto. Néanmoins, cela n’empêche pas le numéro 44 de se montrer optimiste pour 2026.