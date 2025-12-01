F1 : Hamilton en plein cauchemar, grosse annonce pour 2026 !

Décidément, cette fin de saison sonne comme un cauchemar pour Lewis Hamilton et Ferrari. Peu optimiste après des qualifications ratées, le septuple champion du monde a terminé 12ème au Qatar ce dimanche. S’il reconnaît vivre un véritable calvaire, le Britannique ne baisse pas les bras et croit à une belle révolution en 2026.
La saison 2025 de Ferrari est clairement à oublier. Si l’écurie italienne pourra se consoler avec les 7 podiums obtenus par Charles Leclerc, Lewis Hamilton lui, a vécu une énorme traversée du désert. Alors que la Scuderia mise depuis longtemps déjà sur la saison prochaine, le Britannique a signé une anecdotique 12ème place ce samedi à l’occasion du Grand Prix du Qatar.
« Cette année a sans aucun doute été la plus difficile »
Après la course, le septuple champion du monde a reconnu traverser une période très délicate. « Cette année a sans aucun doute été la plus difficile, tant sur le plan technique que personnel. J’ai beaucoup de points à améliorer, l’équipe aussi », confie Hamilton, relayé par Next-Gen Auto. Néanmoins, cela n’empêche pas le numéro 44 de se montrer optimiste pour 2026.
« J’ai bon espoir que nous progressions en 2026 »
« L’avenir nous dira si nous agirons bien en conséquence, si nous conserverons nos points forts et si nous corrigerons nos points faibles, et il y en a beaucoup. Il n’y a absolument aucune raison pour que nous ne puissions pas les corriger si nous mettons simplement les points à améliorer en pratique. J’ai bon espoir que nous progressions en 2026 », conclut Lewis Hamilton.