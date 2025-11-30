F1 - Malaise avec Lewis Hamilton : Verstappen balance !

Pierrick Levallet

En quittant Mercedes en début d’année, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière. Mais finalement, le septuple champion du monde nage en plein malaise chez Ferrari. Le Britannique n’arrive pas à prendre sa monoplace en main depuis le début de saison. Et Max Verstappen n’a pas manqué de s’exprimer sur le sujet.

Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière en quittant Mercedes. Le Britannique venait de vivre trois saisons compliquées avec l’écurie allemande. Le septuple champion du monde a alors fait le choix de signer chez Ferrari pour essayer de remonter la pente. Mais finalement, le pilote de 40 ans nage en plein malaise au sein de la Scuderia. Lewis Hamilton n’y arrive pas, comme le prouvent ses résultats. Max Verstappen s’est d’ailleurs livré sur les difficultés de son ancien rival.

Lewis Hamilton a quitté sa «deuxième famille» « Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou à l’aise au sein de la dynamique d’équipe, vous ne pouvez pas être vous-même et cela a un impact. Vous quittez une équipe qui a été votre deuxième famille chez Mercedes et avec laquelle vous avez bâti votre carrière » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.