F1 - Ferrari : La catastrophe qui fait craquer Lewis Hamilton

Pierrick Levallet

Décidément, la fin de saison est compliquée pour Lewis Hamilton. Déjà en difficulté chez Ferrari, le septuple champion du monde est en train de s’écrouler. Le Britannique a été éliminé dès la Q1 du Grand Prix du Qatar. Le pilote de 40 ans a alors craqué sous le poids de l’émotion après cette nouvelle catastrophe.

Les derniers rendez-vous de l’année se révèlent compliqués pour Lewis Hamilton. Le pilote de 40 ans affichait déjà quelques difficultés au volant de sa Ferrari. Mais depuis quelques jours, les choses ne font qu’empirer pour le septuple champion du monde. Parti en dernière position à Las Vegas, le Britannique s’était élancé de la 18e place lors du Sprint au Qatar. Et comme si cela ne suffisait pas, Lewis Hamilton a de nouveau été éliminé dès la Q1 lors des qualifications pour le Grand Prix de Lusail. L’ancien de Mercedes a alors craqué sous le poids de l’émotion.

«Je suis désolé» « Globalement, je me sentais bien, on a fait des changements. La voiture était meilleure, c'est juste qu'elle n'était pas rapide. Je n'ai pas vraiment de message pour l'instant. Je suis désolé mais je suis incroyablement reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu toute l'année. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans eux » a lancé Lewis Hamilton, les larmes aux yeux, dans des propos rapportés par Motorsport.com.