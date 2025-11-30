F1 : Lewis Hamilton taclé par Pierre Gasly, la grande révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le calvaire se poursuit pour Lewis Hamilton. Encore éliminé en Q1 ce samedi au Qatar, le septuple champion du monde vit une fin de saison cauchemardesque chez Ferrari. Avant le début de la séance, le Britannique a d’ailleurs révélé que Pierre Gasly n’avait pas hésité à lui faire une remarque lourde de sens au niveau de sa monoplace.

Plus rien ne semble aller pour Lewis Hamilton. Pour la deuxième fois d’affilée, le septuple champion du monde a été éliminé dès la Q1. Cette journée de samedi aura été cauchemardesque pour le Britannique au Qatar. Après une 17ème place lors de la course sprint dans l’après-midi, Hamilton a subi une nouvelle déconvenue en qualification.

Un vrai calvaire pour Hamilton Le pilote Ferrari a donc été éliminé dès la première partie de la séance, terminant à une triste 18ème place. Il est clair que Lewis Hamilton n’y arrive plus, entre manque de confiance et surtout une monoplace complètement défaillante. A ce propos, « King Lewis » en personne a révélé une surprenante anecdote avec Pierre Gasly à propos de sa voiture.