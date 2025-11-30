F1 : Lewis Hamilton taclé par Pierre Gasly, la grande révélation !

Le calvaire se poursuit pour Lewis Hamilton. Encore éliminé en Q1 ce samedi au Qatar, le septuple champion du monde vit une fin de saison cauchemardesque chez Ferrari. Avant le début de la séance, le Britannique a d’ailleurs révélé que Pierre Gasly n’avait pas hésité à lui faire une remarque lourde de sens au niveau de sa monoplace.
Plus rien ne semble aller pour Lewis Hamilton. Pour la deuxième fois d’affilée, le septuple champion du monde a été éliminé dès la Q1. Cette journée de samedi aura été cauchemardesque pour le Britannique au Qatar. Après une 17ème place lors de la course sprint dans l’après-midi, Hamilton a subi une nouvelle déconvenue en qualification.
Un vrai calvaire pour Hamilton
Le pilote Ferrari a donc été éliminé dès la première partie de la séance, terminant à une triste 18ème place. Il est clair que Lewis Hamilton n’y arrive plus, entre manque de confiance et surtout une monoplace complètement défaillante. A ce propos, « King Lewis » en personne a révélé une surprenante anecdote avec Pierre Gasly à propos de sa voiture.
Pierre Gasly choqué par la monoplace de Ferrari
« Il est venu me voir pour me dire que ma monoplace était affreuse », a ainsi révélé Hamilton après la course sprint. Un constat implacable de la part de Pierre Gasly, qui doit compatir avec la détresse du Britannique sur cette saison 2025.