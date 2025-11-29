F1 - Transfert avec Verstappen : Coup de théâtre chez Red Bull ?

Max Verstappen devrait, sauf retournement de situation, connaître un nouveau coéquipier chez Red Bull. Isack Hadjar semble être le favori pour remplacer Yuki Tsunoda en 2026. Le Japonais pourrait toutefois rester sous pavillon Red Bull l’année prochaine. Un baquet chez l’écurie sœur Racing Bulls pourrait encore être accessible pour le pilote de 25 ans.
Du changement est à prévoir chez Red Bull pour la saison prochaine. Max Verstappen devrait, sauf retournement de situation, être épaulé par un autre coéquipier. Yuki Tsunoda n’a pas pleinement convaincu son monde au sein de l’écurie autrichienne. Le Japonais semble même conscient que son temps est compté. Mais le pilote de 25 ans pourrait rester sous pavillon Red Bull en 2026.
Tsunoda encore sous pavillon Red Bull en 2026 ?
Comme le rapporte Motorsport.com, Isack Hadjar est le favori pour être le nouveau coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. Mais un baquet chez l’écurie sœur de Red Bull, Racing Bulls, pourrait être encore accessible pour Yuki Tsunoda. Le Japonais a marqué des points pendant les qualifications pour le Grand Prix du Qatar en terminant cinquième, devant le quadruple champion du monde.
Un destin à la Gasly pour Tsunoda ?
Yuki Tsunoda pourrait ainsi poursuivre l’aventure en F1. Avec Pierre Gasly avec Toro Rosso à l’époque, le Japonais pourrait retrouver Racing Bulls après un bref passage chez Red Bull. Le pilote de 25 ans évoluerait ainsi avec Liam Lawson, qu’il avait remplacé aux côtés de Max Verstappen cette saison. À suivre...