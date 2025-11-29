F1 : Catastrophe pour Verstappen, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, Max Verstappen n’a pas brillé lors des qualifications de la course sprint du Grand Prix du Qatar. Sixième à l’arrivée, le Néerlandais a perdu le contrôle de sa monoplace en Q3. Très énervé sur le moment, le quadruple champion du monde a avoué être en quête de réponses concernant sa voiture.

Un Max Verstappen très frustré. Engagé dans une remontée folle en vue du titre de champion du monde, le pilote Red Bull ne s’est pas distingué de la meilleure des manières ce vendredi soir lors des qualifications de la course sprint au Qatar. En Q3, le Néerlandais a perdu le contrôle de sa monoplace, ce qui l’a handicapé pour son dernier tour.

« Dès le premier tour, ça n’a pas été bon » Finalement sixième de cette séance derrière son coéquipier Yuki Tsunoda, Verstappen affirme que sa monoplace a un problème qui n’annonce rien de bon pour la suite du week-end. « Dès le premier tour, ça n’a pas été bon. La voiture rebondissait énormément et le sous-virage était très agressif, se transformant en survirage à haute vitesse. Ce n’est vraiment pas ce qu’il faut pour aller vite. On était bloqués. On a essayé de modifier quelques réglages au volant, mais sans succès ce qui a rendu la situation assez délicate », confie Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.