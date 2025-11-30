F1 : Cauchemar chez Ferrari, Charles Leclerc abandonne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Rien ne va plus chez Ferrari. Ce samedi, la séance de qualification du Grand Prix du Qatar a tourné au cauchemar pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Dixième sur la grille après avoir subi une grosse frayeur en Q3, le Monégasque a affirmé qu’il n’y avait rien à faire, et que sa monoplace était un cauchemar.

La situation chez Ferrari semble empirer chaque semaine. Alors que Lewis Hamilton a une fois de plus été éliminé dès la Q1, Charles Leclerc n’a pas non plus brillé à l’occasion des qualifications du Grand Prix du Qatar. Le pilote monégasque s’est miraculeusement hissé en Q3, puis a subi une énorme frayeur, perdant le contrôle de sa monoplace.

« C’est un cauchemar depuis les EL1, j’ai changé la voiture depuis ce matin et rien ne va mieux » Ayant pu réaliser un tour finalement, Charles Leclerc n’a terminé que dixième. Après la séance, le pilote Ferrari a fait part de son calvaire. « Je pense que je mets un peu les roues dans les graviers, je la perds juste avant et ça met les roues dans les graviers. Malheureusement, c’est un cauchemar depuis les EL1, j’ai changé la voiture depuis ce matin et rien ne va mieux. C’est un gros défi de garder la voiture en piste, malheureusement », a lâché le Monégasque dans des propos relayés par Next-Gen Auto.