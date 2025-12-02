F1 - Lewis Hamilton : Bagarre confirmée chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne s'attendait probablement pas à autant souffrir. A tel point qu'un départ a même été évoqué, mais selon Juan Pablo Montoya, le septuple champion du monde a bien prévu de se battre la saison prochaine pour redresser la barre.

Arrivé en grande pompe chez Ferrari, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à vivre un tel calvaire. Sa première saison semble interminable et les derniers week-ends de courses ont même viré au cauchemar pour le septuple champion du monde qui doit être impatient de tourner la page. Selon Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton n'a toutefois pas l'intention d'abandonner, il se prépare déjà à la bagarre en 2026.

Lewis Hamilton veut se battre en 2026 « Je pense que Lewis... je ne pense pas, je sais qu’il est dans une situation difficile et qu’il est frustré. Je pense qu’il évacue beaucoup de choses. Il a gardé son calme au début de la saison quand ça se passait mal, alors que beaucoup se demandaient pourquoi il ne performait pas. Il s’est certainement dit : ’Je m’en fiche. Je vais parler et dire à quel point je suis frustré’. Je crois surtout qu’il veut encore faire le travail. Il y a l’exemple du Brésil. En qualifs, il avait fait du très bon travail. Si Charles ne part pas en tête-à-queue (et provoque un drapeau jaune), il l’aurait battu ; Charles aurait été éliminé en qualifications », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.