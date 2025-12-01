F1 - Lewis Hamilton : Il annonce la fin, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau en grande difficulté au Qatar, Lewis Hamilton confirme que sa première saison chez Ferrari est un gros échec. A tel point que l'avenir du septuple champion du monde soit déjà questionné au-delà de 2026. Et Pedro De La Rosa laisse clairement la porte ouverte à la fin de la carrière de Lewis Hamilton.

Arrivé chez Ferrari en début de saison, Lewis Hamilton ne s'attendait probablement à un vivre une telle période. Et pour cause, le pilote britannique enchaîne les déceptions, à l'image des deux derniers week-end de course, plus que compliqués à l'issue desquels le septuple champion du monde à plusieurs fois affiché son désarroi. A tel point que la question de son avenir au-delà de 2026, date à laquelle son contrat prendra fin, pose question. L'ancien pilote Pedro De La Rosa est d'ailleurs très inquiet.

De La Rosa craint le pire pour Hamilton « Ce n’est pas cette Ferrari qui lui pose problème. C’est l’effet de sol. Depuis 2022, nous n’avons plus vu le Hamilton de 2021 : agressif, rapide, complet. Il n’a pas non plus brillé face à Russell chez Mercedes », lâche-t-il au micro de DAZN, avant de poursuivre.