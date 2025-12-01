F1 - Lewis Hamilton : Il annonce la fin, c'est le choc !

De nouveau en grande difficulté au Qatar, Lewis Hamilton confirme que sa première saison chez Ferrari est un gros échec. A tel point que l'avenir du septuple champion du monde soit déjà questionné au-delà de 2026. Et Pedro De La Rosa laisse clairement la porte ouverte à la fin de la carrière de Lewis Hamilton.
Arrivé chez Ferrari en début de saison, Lewis Hamilton ne s'attendait probablement à un vivre une telle période. Et pour cause, le pilote britannique enchaîne les déceptions, à l'image des deux derniers week-end de course, plus que compliqués à l'issue desquels le septuple champion du monde à plusieurs fois affiché son désarroi. A tel point que la question de son avenir au-delà de 2026, date à laquelle son contrat prendra fin, pose question. L'ancien pilote Pedro De La Rosa est d'ailleurs très inquiet.
De La Rosa craint le pire pour Hamilton
« Ce n’est pas cette Ferrari qui lui pose problème. C’est l’effet de sol. Depuis 2022, nous n’avons plus vu le Hamilton de 2021 : agressif, rapide, complet. Il n’a pas non plus brillé face à Russell chez Mercedes », lâche-t-il au micro de DAZN, avant de poursuivre.
«Depuis 2022, nous n’avons plus vu le Hamilton de 2021»
« Si l’an prochain nous voyons le Hamilton que nous connaissons depuis des décennies, parfait. Sinon, ce sera plus grave qu’une question d’effet de sol, et il devra sérieusement réfléchir à la suite car tout le monde connaît un jour de déclin », ajoute Pedro De La Rosa.