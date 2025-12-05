OM : De Zerbi annonce une signature, ça va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Roberto De Zerbi, ce fut le coup de foudre dès le premier regard. Avant même d'hériter de l'effectif marseillais à l'été 2024, l'entraîneur italien avait publiquement confié son admiration concernant le stade et le club qui collent à sa personnalité. Au point de vouloir faire durer le plaisir.

« J'espère rester à Marseille pendant de nombreuses années ». SportItalia a publié une interview de Roberto De Zerbi ces dernières heures. Et l'un des points évoqués par le technicien transalpin au média italien ne fut autre que son avenir qu'il souhaite voir lié à l'OM pendant quelque temps encore.

«Je me vois toujours à long terme ici» Pour rappel, le contrat de Roberto De Zerbi expirera en juin 2027 à l'Olympique de Marseille. Au cours de son passage en conférence de presse jeudi à 24 heures du déplacement de son équipe sur la pelouse du LOSC, le coach marseillais en a remis une couche, espérant même signer un nouveau contrat afin de rallonger l'aventure avec l'OM. « Je me vois toujours à long terme ici. J'aimerais dépasser les trois ans et être l'un des entraîneurs les plus importants ici ».