Départ d'Aubameyang - OM : Le craquage inattendu d'Habib Beye !

Amadou Diawara

Alors que la CAN va démarrer le 21 décembre, les joueurs africains devaient initialement quitter leurs clubs respectifs le 8 décembre. Toutefois, la FIFA a finalement décidé de reporter leur départ au 15 décembre. Une décision ayant provoqué la colère d'Habib Beye, le technicien du Stade Rennais.

Organisée au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations va débuter le 21 décembre. Les clubs de Ligue 1 se préparent donc à perdre leurs joueurs cet hiver. Toutefois, les équipes de l'hexagone peuvent se réjouir de pouvoir conserver leurs protégés plus longtemps que prévu. En effet, la FIFA a reporté d'une semaine la date de départ des internationaux africains, qui est passée du 8 au 15 décembre. Si cette nouvelle est supposée faire ses affaires, Habib Beye a tout de même poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse ce jeudi après-midi.

«C’est incorrect que cette information soit donnée aussi tard» « C’est incorrect que cette information soit donnée aussi tard aux sélectionneurs et aux fédérations impliqués dans cette compétition, qui est très importante, alors que des dates avaient été entérinées, une organisation mise en place, avec une préparation, des hôtels réservés. Je suis sur la même logique que mes confrères de clubs : j’ai les joueurs jusqu’au 15 décembre, et en tant que coach de Rennes je suis content de les avoir, mais il faut aussi se placer de l’autre côté. Je ne suis pas surpris par ce qui se passe, par rapport à cette ingérence où on pense pouvoir impacter cette épreuve en la considérant comme mineure, cela a déjà existé dans le passé… Je l’ai déjà vécu », a pesté Habib Beye, le coach du Stade Rennais, avant d'en rajouter une couche.