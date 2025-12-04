«Il n’a servi à rien» : Un joueur de l’OM prend cher, son coéquipier sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes n’est pas parvenu à faire l’unanimité. Si les critiques visant le milieu anglais ne manquent pas, Timothy Weah a tenu à défendre son coéquipier ce jeudi, lors de la conférence de presse organisée à la veille du déplacement à Lille.

S’il ne manque pas de temps de jeu à l’OM, avec 17 rencontres toutes compétitions confondues disputées, ni de buts (3), Angel Gomes attend toujours un match référence sous ses nouvelles couleurs. Le milieu anglais peine à convaincre depuis son arrivée libre durant le mercato estival et n’échappe pas aux critiques. Dimanche, au lendemain de la contre-performance contre le TFC (2-2), Angel Gomes avait écopé de la note de 2/10 par La Provence, pas tendre à son égard.

Angel Gomes ne convainc pas « Il a beau avoir inscrit trois buts, il n’a toujours pas réalisé un vrai bon match depuis son arrivée et enchaîne les prestations moyennes ou mauvaises. Face à Toulouse, il n’a absolument servi à rien », pouvait-on lire dans le quotidien régional. Présent devant les journalistes ce jeudi, à la veille du déplacement à Lille, Timothy Weah a défendu son coéquipier.