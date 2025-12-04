«Il n’a servi à rien» : Un joueur de l’OM prend cher, son coéquipier sort du silence

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes n’est pas parvenu à faire l’unanimité. Si les critiques visant le milieu anglais ne manquent pas, Timothy Weah a tenu à défendre son coéquipier ce jeudi, lors de la conférence de presse organisée à la veille du déplacement à Lille.
S’il ne manque pas de temps de jeu à l’OM, avec 17 rencontres toutes compétitions confondues disputées, ni de buts (3), Angel Gomes attend toujours un match référence sous ses nouvelles couleurs. Le milieu anglais peine à convaincre depuis son arrivée libre durant le mercato estival et n’échappe pas aux critiques. Dimanche, au lendemain de la contre-performance contre le TFC (2-2), Angel Gomes avait écopé de la note de 2/10 par La Provence, pas tendre à son égard.
Angel Gomes ne convainc pas
« Il a beau avoir inscrit trois buts, il n’a toujours pas réalisé un vrai bon match depuis son arrivée et enchaîne les prestations moyennes ou mauvaises. Face à Toulouse, il n’a absolument servi à rien », pouvait-on lire dans le quotidien régional. Présent devant les journalistes ce jeudi, à la veille du déplacement à Lille, Timothy Weah a défendu son coéquipier.
« On va continuer à se battre ensemble »
« Le foot, c’est comme ça : parfois tu es bien, parfois moins bien. Je ne trouve pas qu’il traverse un moment difficile. Il y a beaucoup de matchs et le coach fait des choix très tactiques. Angel (Gomes) joue à très haut niveau et il est très professionnel. Je suis fier de lui. On vient de loin tous les deux. J’essaie de lui ramener un peu de joie, de le soutenir. On va continuer à se battre ensemble », a confié l’Américain, rapporté par Le Phocéen.