Kylian Mbappé : L’annonce surprise à l’OM !

Timothy Weah est dithyrambique vis-à-vis de la Ligue 1. A la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse de Lille, l’international américain de 25 ans, arrivé cet été dans la cité phocéenne, estime que le championnat de France est celui qui compte « le plus de talents au monde », soulignant notamment sa capaciter à créer des stars, à l’instar de Kylian Mbappé.

Après deux saisons à la Juventus, Timothy Weah s’est engagé avec l’OM durant le mercato estival, sous la forme d’un prêt avec option d'achat obligatoire. L’international américain connaît bien la Ligue 1, qu’il a découvert avec le PSG avant d’évoluer durant quatre saisons au LOSC.

« Le championnat avec le plus de talents au monde » Présent face à la presse ce jeudi, à la veille du déplacement de l’OM à Lille, Timothy Weah a dit tout le bien qu’il pensait de la Ligue 1, qu’il affectionne particulièrement. « Pour moi, c’est le championnat avec le plus de talents au monde. Les matchs sont intéressants, c’est du vrai football. C’est ce que tu veux : des équipes capables de se battre, des matchs impressionnants. Je suis très content de jouer en Ligue 1. Jouer à Lens, c’est incroyable, l’énergie est folle. Même à Nice, c’est parfois difficile pour eux mais l’ambiance reste forte. Je suis chanceux d’être dans ce championnat », a confié le joueur de l’OM, rapporté par Le Phocéen.