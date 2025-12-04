«Rentrer à la maison» : Un joueur de l’OM annonce son retour dans un autre club !

Joueur du LOSC entre 2019 et 2023, Timothy Weah s’apprête à retrouver ses anciens supporters à l’occasion du déplacement de l’OM dans le nord de la France. L’international américain est impatient à l’idée de « rentrer à la maison », avec l’ambition de se relancer après un nul frustrant contre Toulouse.
L’Olympique de Marseille va tenter d’oublier sa contre-performance du week-end dernier ce vendredi soir sur la pelouse de Lille pour le compte de la 15e journée. C’est en tant que leader de la Ligue 1 que la bande à Roberto De Zerbi aurait pu se présenter dans le Nord de la France si le TFC n’avait pas égalisé dans les dernières secondes de la partie.
« Toulouse ? On a beaucoup de regrets »
Les joueurs de l’OM sont donc déterminés à repartir vers l’avant pour tourner la page. « On a beaucoup de regrets parce qu'on pouvait passer premier mais ce n'est pas la fin, on ne doit pas se laisser abattre », a confié Timothy Weah, qui va vivre un moment particulier en revenant à Lille.
« C'est une fierté de rejouer là-bas »
« Je l'aborde avec beaucoup d'énergie et d'envie. Le fait de rentrer la maison, c'est toujours bien. J'ai été bien reçu par les supporters là-bas, j'ai vécu des bons moments là-bas. C'est une fierté de rejouer là-bas, de retrouver le stade. J'espère que ça va être un bon match », a ajouté l’international américain, passé par le LOSC entre 2019 et 2023, dans des propos rapportés par RMC.