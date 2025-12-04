«Rentrer à la maison» : Un joueur de l’OM annonce son retour dans un autre club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur du LOSC entre 2019 et 2023, Timothy Weah s’apprête à retrouver ses anciens supporters à l’occasion du déplacement de l’OM dans le nord de la France. L’international américain est impatient à l’idée de « rentrer à la maison », avec l’ambition de se relancer après un nul frustrant contre Toulouse.

L’Olympique de Marseille va tenter d’oublier sa contre-performance du week-end dernier ce vendredi soir sur la pelouse de Lille pour le compte de la 15e journée. C’est en tant que leader de la Ligue 1 que la bande à Roberto De Zerbi aurait pu se présenter dans le Nord de la France si le TFC n’avait pas égalisé dans les dernières secondes de la partie.

« Toulouse ? On a beaucoup de regrets » Les joueurs de l’OM sont donc déterminés à repartir vers l’avant pour tourner la page. « On a beaucoup de regrets parce qu'on pouvait passer premier mais ce n'est pas la fin, on ne doit pas se laisser abattre », a confié Timothy Weah, qui va vivre un moment particulier en revenant à Lille.