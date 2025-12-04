Départ de l'OM : La fake news avec De Zerbi !

Reparti pour une deuxième saison comme entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi aurait pourtant été sollicité durant l'intersaison. En effet, de l'autre côté des Alpes, on avait notamment évoqué un intérêt de l'Inter Milan pour l'Italien. Etait-ce pour autant vrai ? De Zerbi a mis les choses au clair.
Si Roberto De Zerbi est aujourd'hui toujours l'entraîneur de l'OM, les rumeurs n'ont pas manqué au cours des derniers mois à propos de l'Italien. Un retour en Serie A a notamment fait parler de l'autre côté des Alpes. L'ancien entraîneur de Sassuolo y aurait alors toujours la cote. C'est ainsi qu'il avait notamment été question d'un intérêt de l'Inter Milan pour De Zerbi.
« Aucun contact cet été »
Finalement, malgré ce qui a pu se dire, Roberto De Zerbi est donc resté sur le banc de l'OM. Et voilà que pour ce qui est de l'Inter Milan, il n'y aurait absolument rien eu. En effet, pour SportItalia, De Zerbi a été très clair, assurant : « L'Inter ? Aucun contact cet été. Absolument aucun ».
Un futur retour en Italie ?
Le retour en Italie ne sera donc pas pour maintenant. Néanmoins, Roberto De Zerbi l'assure : « J'adorerais retourner en Italie. (...) Je suis toujours le championnat italien, peut-être à l'avenir ». Le fait est que l'Italien est aujourd'hui l'entraîneur de l'OM, un club où il se voit rester un moment : « J'espère rester à Marseille pendant de nombreuses années ».