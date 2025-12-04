Départ de l'OM : La fake news avec De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Reparti pour une deuxième saison comme entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi aurait pourtant été sollicité durant l'intersaison. En effet, de l'autre côté des Alpes, on avait notamment évoqué un intérêt de l'Inter Milan pour l'Italien. Etait-ce pour autant vrai ? De Zerbi a mis les choses au clair.

Si Roberto De Zerbi est aujourd'hui toujours l'entraîneur de l'OM, les rumeurs n'ont pas manqué au cours des derniers mois à propos de l'Italien. Un retour en Serie A a notamment fait parler de l'autre côté des Alpes. L'ancien entraîneur de Sassuolo y aurait alors toujours la cote. C'est ainsi qu'il avait notamment été question d'un intérêt de l'Inter Milan pour De Zerbi.

« Aucun contact cet été » Finalement, malgré ce qui a pu se dire, Roberto De Zerbi est donc resté sur le banc de l'OM. Et voilà que pour ce qui est de l'Inter Milan, il n'y aurait absolument rien eu. En effet, pour SportItalia, De Zerbi a été très clair, assurant : « L'Inter ? Aucun contact cet été. Absolument aucun ».