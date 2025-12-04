Transfert d'une star à l'OM : De Zerbi règle un dossier chaud !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Une fois n'est pas coutume, ça risque de bouger à l'OM. Au rayon des départs, des rumeurs ont notamment évoqué un intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Höjbjerg. Faut-il craindre un départ du Danois ? Roberto De Zerbi s'est exprimé sur le sujet.

En 2024, Pierre-Emile Höjberg débarquait à l'OM en provenance de Tottenham. Il n'aura alors pas fallu longtemps au Danois pour s'imposer comme l'un des patrons du groupe de Roberto De Zerbi. Au milieu de terrain, il fait ainsi la loi et apporte toute son expérience à l'effectif de l'OM. Mais l'avenir d'Höjbjerg s'écrit-il encore à Marseille ?

La Juventus à fond sur Höjbjerg ? A 30 ans, Pierre-Emile Höjberg est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM. Mais voilà que le profil du Danois susciterait certaines convoitises à l'approche du mercato hivernal. Ainsi, ces dernières semaines, on a notamment beaucoup parlé d'un vif intérêt de la Juventus pour l'Olympien. Direction donc l'Italie pour Höjbjerg ?