Transfert annulé au PSG : «J’avais le couteau sous la gorge», il balance toute la vérité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de briller au FC Barcelone où il a tout gagné et de devenir une légende de Manchester City, Yaya Touré aurait pu signer dans un autre club français que l’AS Monaco qu’il a rejoint en 2006. Deux ans plus tôt, le PSG était tout proche de boucler son transfert, mais s’est vu recalé par le KSK Beveren à cause des modalités du transfert. Ce qui avait rendu fou Touré qui a tout déballé chez Zack Nani.

Le Paris Saint-Germain aurait pu compter Yaya Touré au sein de son effectif à compter de l’été 2004 dans l’entrejeu de l’équipe de Vahid Halilhodzic aux côtés d’Edouard Cissé ou encore de Modeste M’Bami. C’est en effet l’information communiquée par l’ancien joueur ivoirien pendant son passage dans l’émission Zack en roue libre sur Twitch du streamer Zack Nani.

«On me l’a arraché ce transfert» Après trois saisons passées en Belgique à Beveren, Yaya Touré aurait pu rejoindre le championnat de France et s’engager en faveur du PSG. Mais son club en a décidé autrement en l’envoyant en Ukraine pour des raisons purement financières. Ce qui n’a pas manqué de profondément blesser celui qui deviendra par la suite un multiple lauréat du Ballon d’or africain. « Je ne voulais pas aller en Ukraine (en 2004, ndlr). Le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, ça aurait été top. On me l’a arraché ce transfert. Je connais les détails de ce qu’il sait passé. Je savais que le PSG voulait payer le transfert en deux fois, alors que le club ukrainien voulait payer en cash. Si je me rappelle bien, c’était 2M€. C’était énormément d’argent à l’époque. Les gens qui étaient proches de moi ne m’ont pas trahi, mais n’ont pas respecté ma volonté. Ce qui m’avait heurté énormément, j’étais très en colère ».