Ousmane Dembélé : Transfert de folie au PSG ?

La rédaction

La première partie de saison a montré les limites de l’effectif actuel du PSG. Le club de la capitale ne dispose pas vraiment de solution pour suppléer Ousmane Dembélé. Les dirigeants parisiens pourraient ainsi profiter du mercato hivernal pour trouver un remplaçant au Ballon d’Or 2025. Plusieurs noms, comme Julian Alvarez, Serhou Guirassy ou encore Marcus Rashford ont été évoqués. Les Rouge-et-Bleu doivent-ils faire une folie sur le marché en janvier ? C’est notre sondage du jour !

Les nombreuses blessures en cette première partie de saison ont prouvé que le PSG avait quelques lacunes dans son effectif. Le club de la capitale ne dispose notamment pas d’un réel remplaçant pour Ousmane Dembélé. Luis Enrique a testé Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos en l’absence du Ballon d’Or 2025. Mais aucun d’eux n’a apporté de vraie satisfaction à la pointe de l’attaque parisienne.

Le PSG suit de près Julian Alvarez Le PSG pourrait donc miser sur le mercato hivernal pour trouver un joueur capable de suppléer Ousmane Dembélé. Et dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués comme celui de Julian Alvarez. L’international argentin réalise une première partie de saison plutôt convaincante du côté de l’Atlético de Madrid (10 buts et 4 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues). Le champion du monde 2022 est toutefois estimé à environ 100M€, ce qui représente une somme conséquente même pour le PSG.