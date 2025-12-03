Transfert à 15M€ : La décision qui va régaler l'OM ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille pourrait bien voir une occasion en or se dessiner sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Recruté pour 30M€ en janvier 2024 à Galatasaray, Sacha Boey ne serait plus le bienvenu au Bayern Munich, qui chercherait à s’en débarrasser le plus rapidement possible.

Dans seulement quelques semaines, le mercato va faire son grand retour et l’OM pourrait bien en être un acteur important. Car Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaiteraient offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi, notamment au milieu de terrain ou en défense.

Sacha Boey est sur le marché Une piste estivale pourrait revenir au premier plan, avec Sacha Boey. Capable d’évoluer sur tout le front droit, le Français serait un très joli coup pour l’OM de De Zerbi. D’autres clubs seraient toutefois venus aux nouvelles, puisque la presse allemande a récemment parlé de la Juventus ou encore de Crystal Palace.