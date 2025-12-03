PSG - Dembélé : Son successeur déjà annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d'Or, étant ainsi sacré après la saison époustouflante du PSG. Alors que le trophée vient à peine d'être remis au Français, il est déjà question du lauréat en 2026. Qui succèdera à Dembélé ? Pour Wesley Sneijder, le grand favori se nomme Kylian Mbappé.

Au terme de la saison dernière réalisée par le PSG, il était évident qu'un joueur de Luis Enrique remporterait le Ballon d'Or. Tous les regards se tournaient alors vers Ousmane Dembélé. Sans réelle surprise, le Français l'a bel et bien emporté, devançant notamment Lamine Yamal et Vitinha. Dembélé a ainsi soulevé le Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé sera le prochain ?

Mbappé prochain Ballon d'Or ? Alors qu'il faudra attendre encore plusieurs mois avant de connaitre l'identité du prochain Ballon d'Or, Wesley Sneijder n'a aucun doute sur le successeur d'Ousmane Dembélé : Kylian Mbappé. En effet, dans un entretien accordé à Marca, le Néerlandais a fait savoir : « C'est incroyable que Mbappé n'a pas encore remporté le Ballon d'Or ? Je maintiens qu'avec le système de points actuel, je suis quasiment certain que Mbappé le gagnera la saison prochaine, à 100 % ».