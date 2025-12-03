Transfert surprise : L'OM reçoit une réponse cash !

Axel Cornic

A l’affut de la moindre occasion, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un nouvel objectif à l’étranger, plus précisément en Croatie. Le club phocéen est en effet annoncé parmi les prétendants à Branimir Mlačić, défenseur central de l’Hajduk Split qui fait énormément parler de lui depuis le début de la saison.

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Plusieurs sources assurent que l’OM souhaiterait recruter un milieu de terrain supplémentaire au mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Mais un nouveau front s’est tout récemment ouvert...

Branimir Mlačić fait craquer l’OM Le média croate Germanijak nous a appris que l’OM serait sur les traces d’un certain Branimir Mlačić, grande révélation de ce début de saison du côté de l’Hajduk Split. A seulement 18 ans, il s’est imposé en équipe première et pourrait bien être l’une des grandes occasions de l’hiver, avec un possible transfert à 6M€.