De Zerbi : La grande annonce pour les prochains transferts à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand animateur du dernier mercato estival, l'OM pourrait bien remettre cela en janvier. En effet, alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le club phocéen devrait apporter quelques retouches à l'effectif de Roberto De Zerbi. A quoi faut-il maintenant s'attendre ? L'entraîneur de l'OM a fait le point.

3ème de Ligue 1, l'OM est également toujours dans le coup pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Mais voilà que pour aborder au mieux la seconde partie de la saison, le club phocéen pourrait profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En janvier, ça risque donc de bouger à l'OM. La question est maintenant de savoir ce que prépare Medhi Benatia.

« On verra » Pour SportItalia, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato hivernal à venir de l'OM. L'entraîneur du club phocéen a alors expliqué : « Le mercato hivernal ? Nous avons des blessés et deux joueurs partent pour la Coupe d'Afrique des Nations. On verra ».