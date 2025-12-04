De Zerbi : La grande annonce pour les prochains transferts à l'OM !

Grand animateur du dernier mercato estival, l'OM pourrait bien remettre cela en janvier. En effet, alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le club phocéen devrait apporter quelques retouches à l'effectif de Roberto De Zerbi. A quoi faut-il maintenant s'attendre ? L'entraîneur de l'OM a fait le point.
3ème de Ligue 1, l'OM est également toujours dans le coup pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Mais voilà que pour aborder au mieux la seconde partie de la saison, le club phocéen pourrait profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En janvier, ça risque donc de bouger à l'OM. La question est maintenant de savoir ce que prépare Medhi Benatia.
« On verra »
Pour SportItalia, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato hivernal à venir de l'OM. L'entraîneur du club phocéen a alors expliqué : « Le mercato hivernal ? Nous avons des blessés et deux joueurs partent pour la Coupe d'Afrique des Nations. On verra ».
Höjbjerg sur le départ ?
Quid également des possibles départs à l'OM ? Roberto De Zerbi a évoqué le cas Pierre-Emile Höjbjerg, annoncé dans les petits papiers de la Juventus : « Il m'est fidèle. C'est le vice-capitaine, c'est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il va partir ».