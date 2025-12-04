Il signe à l’OM… et vit un enfer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, cela n'a pas eu un lien direct avec l'OM et l'environnement de passionés à Marseille. Cependant, Dario Benedetto est passé aux aveux ces derniers temps à la télévision argentine. L'ancien joueur du club phocéen (2019-2022) est tombé dans une dépression après sa signature, l'incitant à se lancer dans une thérapie. Explications.

Plantons le décor et revenons à l'été 2019. Moment où Pablo Longoria n'avait même pas encore ne serait-ce que rejoint la direction sportive de l'OM. La parenthèse de six mois de Mario Balotelli se refermait et les dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient pour objectif de mettre la main sur un nouvel attaquant.

«Je suis en thérapie depuis six ou sept ans» Le comité directeur de l'OM jetait donc son dévolu sur Dario Benedetto, buteur argentin alors âgé de 29 ans en déboursant 14M€ à Boca Juniors. L'Olympique de Marseille fut la première expérience de Benedetto sur le continent européen. Un changement drastique de vie qu'il avoue avoir eu plus que du mal à vivre. « Maintenant, je suis sur le point de prendre ma retraite. Mais je me suis promis, en suivant une thérapie, de prolonger un peu plus et de prendre ma retraite dans de bonnes conditions. Je suis en thérapie depuis six ou sept ans. Je le recommande vivement ».