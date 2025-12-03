Transferts surprises à l’OL : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Déjà dans le dur sur le plan économique, l’OL n’est pas au bout de ses peines. Lorsqu’il était encore président du club rhodanien, John Textor a réalisé quelques manœuvres louches avec Botafogo. L’Américain a notamment réalisé cinq transferts, alors que les joueurs n’ont jamais mis les pieds chez les pensionnaires de la Ligue 1.

Cinq transferts fantômes à l'OL ? L’Equipe révèle en effet que Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino devaient quitter Botafogo pour rejoindre l’OL entre juillet 2024 et mars 2025. Mais hormis l’Argentin, qui était arrivé sous forme de prêt, aucun de ces transferts n’a été enregistré par la LFP. Le club lyonnais était interdit de recrutement à cette époque et ne pouvait donc pas les finaliser.