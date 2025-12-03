Kylian Mbappé : La décision qui va dégoûter le PSG !

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain on a peut-être décidé de ne plus tout miser sur les stars planétaires, mais les gros transferts continuent d’animer l’actualité du club. Ainsi, le prochain pourrait bien venir du Real Madrid, puisque Paris semble faire partie des prétendants à l’international français Eduardo Camavinga.

Terminées les folies avec des Neymar ou des Lionel Messi, un nouveau PSG est né. Mais le club parisien reste tout de même l’un des riches de la planète et les gros transferts vont donc continuer, avec un point d’honneur mis sur le recrutement de jeunes talents tricolore ou même des membres de l’équipe de France.

Camavinga enflamme le mercato La liste est longue, avec Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Konaté qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois. Mais le PSG semble également prêt à tenter sa chance pour Eduardo Camavinga, milieu de terrain qui évolue au Real Madrid depuis aout 2021. Face à la concurrence d’Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham, il pourrait être poussé vers la sortie.