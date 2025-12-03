OM : Benatia annonce un changement historique !

Amadou Diawara

Depuis le rachat de Frank McCourt, l'OM n'a jamais disputé deux Ligues des Champions de suite. Choqué par cette statistique, Medhi Benatia est déterminé à tout changer. En effet, le directeur sportif de l'OM préfère ne pas participer à la phase à éliminations directes de cette C1, plutôt que de ne pas se qualifier pour la prochaine édition.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt est devenu officiellement le nouveau propriétaire de l'OM. Depuis son rachat par le businessman américain, le club marseillais a disputé plusieurs Ligues des Champions. Toutefois, l'OM n'a jamais réussi à se qualifier deux fois de suite pour la C1.

Benatia veut lancer une révolution à l'OM Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a affirmé qu'il tenait à qualifier l'OM pour une deuxième Ligue des Champions consécutive. D'ailleurs, le directeur sportif marseillais fait de cette mission une affaire personnelle.