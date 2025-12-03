OM : Benatia annonce un changement historique !

Depuis le rachat de Frank McCourt, l'OM n'a jamais disputé deux Ligues des Champions de suite. Choqué par cette statistique, Medhi Benatia est déterminé à tout changer. En effet, le directeur sportif de l'OM préfère ne pas participer à la phase à éliminations directes de cette C1, plutôt que de ne pas se qualifier pour la prochaine édition.
Le 17 octobre 2016, Frank McCourt est devenu officiellement le nouveau propriétaire de l'OM. Depuis son rachat par le businessman américain, le club marseillais a disputé plusieurs Ligues des Champions. Toutefois, l'OM n'a jamais réussi à se qualifier deux fois de suite pour la C1.
Benatia veut lancer une révolution à l'OM
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a affirmé qu'il tenait à qualifier l'OM pour une deuxième Ligue des Champions consécutive. D'ailleurs, le directeur sportif marseillais fait de cette mission une affaire personnelle.
«Si tu passes dans le top 24 et que tu finis quatrième de L1, ça ne m’intéresse pas»
« Cela fait plus de 13 ans que l'OM ne s'est pas qualifié deux fois de suite pour la Ligue des champions. Quand j'ai lu ça, je me suis dit : "Ah, quand même..." Et pourtant j’ai été formé dans ce club, donc je le connais et je l’ai suivi. Donc, aujourd’hui si tu passes dans le top 24 et que tu finis quatrième de Ligue 1, ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas besoin de ça. Je suis en mission à l'OM. Ma mission, c'est de faire de ce club-là, dans lequel je suis arrivé il y a deux ans, et dans lequel je n'ai rien trouvé en arrivant, un club stable avec tout ce que ça comporte en terme de résultat et de continuité », a déclaré Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, sur les ondes de RMC Sport.