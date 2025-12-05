Transfert - OL : Il dénonce une fiasco à 40M€ !

Amadou Diawara

Lorsqu'il était encore le président de l'OL, John Textor s'est servi du club français pour envoyer Igor Jesus à Botafogo, et ce, pour une somme proche de 11M€. Toutefois, au moment où l'attaquant brésilien de 24 ans a été vendu à Nottinghan Forest, les Gones ont essuyé une perte d'environ 30M€.

John Textor était le président de l'OL entre le 5 mai 2023 et 30 juin 2025. En un peu plus de deux ans, le businessman américain a fait couler le club rhodanien sur le plan financier. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, David Gluzman a expliqué comment John Textor a vidé les caisses de l'OL.

«Textor a utilisé l'OL comme prête-nom» « Il y a eu la folie dépensière de Textor sur le marché des transferts. Il a avoué lui-même des montants démesurés et artificiellement augmentés pour satisfaire son copain Marinakis à Nottingham Forest via Niakhaté. Il a avoué. Ce qui est incroyable, c’est qu’il s'expose à une potentielle action de ses créanciers - parce qu'il a avoué qu'il a dilapidé la valeur du collatéral, donc de ce qu'on donne en garantie à ses créancier - et de ses actionnaires parce qu’il a officiellement et volontairement négativement impacté la valeur de la société. Et surtout, à la place de Crystal Palace, à la place des équipes qui ne sont pas qualifiées en Coupe d'Europe, on a Nottingham Forest qui a passé un accord avec une partie extérieure qui lui procure un avantage injuste par rapport à la concurrence avec les transferts de Mangala et Niakhaté », a précisé David Gluzman, avant d'en rajouter une couche.