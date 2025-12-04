Zidane - OM : L’annonce cash de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pas franchement réputé pour avoir sa langue dans sa poche, Daniel Riolo évoque l'influence de Bernard Tapie sur les victoires historiques du football français. Et il estime que l'ancien président emblématique de l'OM n'a pas vraiment eu d'impact sur le succès historique de Zinedine Zidane et des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1998.

« Le soir de la victoire de la Coupe du monde de Football, la première déclaration de Didier Deschamps, quand on lui remet le trophée, est "cette coupe du monde, on la doit à Bernard Tapie" ». Voilà ce qu'avait déclaré l'ancien président de l'OM peu de temps après la victoire historique de l'équipe de France au Mondial 1998. Mais de son côté, dans un entretien accordé à So Foot, Daniel Riolo estime que Tapie et sa réussite avec l'OM n'ont pas vraiment eu d'impact sur ce succès des Bleus en Coupe du Monde.

« La tambouille à Nanard, quoi, hein ! » « Le pourcentage d’implication de Bernard Tapie dans les victoires en Ligue des Champions 1993 et en Coupe du Monde 1998 ? Alors, la victoire de l’OM, 100%. Parce que c’est lui qui construit l’équipe, c’est lui qui… euh, comment faire pour ne pas me taper un nouveau procès ?! (Rires.) La tambouille à Nanard, quoi, hein ! C’est lui qui fait en sorte que l’équipe finisse par y arriver… Voilà », indique Riolo, avant de tempérer en revanche lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde 1998 durant laquelle Zinedine Zidane et ses coéquipiers ont ramené un succès historique en France.