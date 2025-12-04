Mercato : L'OM ruine une signature au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, on aura aussi droit à un Classique OM-PSG chez les féminines. Les Marseillaises espèrent bien évidemment faire tomber Sakina Karchaoui et ses coéquipières, mais elles ne sont pas favorites. Pour réussir l'exploit, elles seront menées par Corinne Diacre, nommée sur le banc de l'OM il y a quelques semaines, elle qui aurait très bien pu être du côté du PSG pour l'occasion.

Avec la montée en première division cette saison, Les Marseillaises ont désormais le droit au Classique face au PSG. Le rendez-vous est ainsi donné ce vendredi à 19h. Un premier gros choc donc pour Corinne Diacre, nommée à la tête de l'équipe féminine de l'OM en octobre dernier. Après les Bleues, là voilà donc à la tête des Marseillaises, elle qu'on aurait pu retrouver... au PSG.

Le PSG pensait à Corinne Diacre ! Corinne Diacre entraîneure de l'équipe féminine du PSG, ça aurait pu être possible. Alors que ce poste est actuellement occupé par Paulo César, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football avait été envisagée par le club de la capitale comme l'a révélé L'Equipe. Finalement, le destin a amené Diacre du côté de Marseille et elle s'apprête ainsi à affronter le PSG avec Les Marseillaises.