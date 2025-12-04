Transfert au Real Madrid : Il refuse, la discussion choquante !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a 20 ans de cela, le Real Madrid décidait de miser sur une promesse du football ivoirien à l’époque : Yaya Touré. Avec le départ de Claude Makélélé deux années plus tôt, les dirigeants merengue voyaient en lui un joueur capable de sublimer son milieu de terrain. Cependant, malgré le discours de son agent, Touré recalait le Real Madrid… pour l’AS Monaco !

Yaya Touré est devenu un joueur incontournable de l’histoire de la Premier League lors de la dernière décennie. Pour beaucoup d’observateurs et d’anciens joueurs tels que Samir Nasri, il fait partie du panthéon du championnat anglais à son poste dans l’entrejeu. Le milieu de terrain ivoirien box to box qui a régalé les supporters de Manchester City a refusé le chemin le plus rapide vers la gloire.

«Il y avait Lyon et le Real Madrid qui étaient intéressés. A 23 ans, et alors que l’OL et surtout le Real Madrid toquaient à la porte de son agent après sa pige en Grèce à l’Olympiakos, Yaya Touré décidait de prendre tout le monde à contre-pied, y compris son représentant en choisissant l’AS Monaco. « Quand je quitte l'Olympiakos, il y avait Lyon et le Real Madrid qui étaient intéressés. Moi je me suis dit : « Non, c’est trop là ». Lyon c'est très costaud, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Le Real Madrid c'est exceptionnel, on ne peut pas mieux faire… Je ne peux pas aller là-bas aussi tôt. Mon agent me demande ce que j'en pense, et je lui parle de Monaco ».