Transfert au Real Madrid : Il refuse, la discussion choquante !

Il y a 20 ans de cela, le Real Madrid décidait de miser sur une promesse du football ivoirien à l’époque : Yaya Touré. Avec le départ de Claude Makélélé deux années plus tôt, les dirigeants merengue voyaient en lui un joueur capable de sublimer son milieu de terrain. Cependant, malgré le discours de son agent, Touré recalait le Real Madrid… pour l’AS Monaco !
Yaya Touré est devenu un joueur incontournable de l’histoire de la Premier League lors de la dernière décennie. Pour beaucoup d’observateurs et d’anciens joueurs tels que Samir Nasri, il fait partie du panthéon du championnat anglais à son poste dans l’entrejeu. Le milieu de terrain ivoirien box to box qui a régalé les supporters de Manchester City a refusé le chemin le plus rapide vers la gloire.
«Il y avait Lyon et le Real Madrid qui étaient intéressés.
A 23 ans, et alors que l’OL et surtout le Real Madrid toquaient à la porte de son agent après sa pige en Grèce à l’Olympiakos, Yaya Touré décidait de prendre tout le monde à contre-pied, y compris son représentant en choisissant l’AS Monaco. « Quand je quitte l'Olympiakos, il y avait Lyon et le Real Madrid qui étaient intéressés. Moi je me suis dit : « Non, c’est trop là ». Lyon c'est très costaud, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Le Real Madrid c'est exceptionnel, on ne peut pas mieux faire… Je ne peux pas aller là-bas aussi tôt. Mon agent me demande ce que j'en pense, et je lui parle de Monaco ».
«Il me dit qu'il n'y a pas de supporters, que je ne vais rien gagner à aller là-bas, et que je peux gagner le championnat à 200 % avec Lyon ou le Real Madrid»
Une requête de transfert que son agent n’avait pas vu venir au vu des intérêts de clubs plus huppés qu’étaient l’OL et le Real Madrid. Malgré l’insistance de son représentant dans son discours de persuasion, Yaya Touré n’a pas bronché et a reporté à plus tard le transfert dans un gros club. Un an plus tard seulement, dans son équipe de rêve au FC Barcelone. « Il me dit qu'il n'y a pas de supporters, que je ne vais rien gagner à aller là-bas, et que je peux gagner le championnat à 200 % avec Lyon ou le Real Madrid. Je lui ai dit : « Je suis encore jeune, je n’ai que 23 ans ». Il fallait que je prenne du temps, et aller dans un club qui me fasse progresser et voir d'abord quelque chose ».