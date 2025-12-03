PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre sur le mercato !

Axel Cornic

Arrivé très jeune au Real Madrid, Eduardo Camavinga traverse une période un peu délicate, subissant de plein fouet la concurrence d’Aurélien Tchouaméni, Federico Vaverde et Jude Bellignham depuis le début de la saison. Ainsi, un départ a été évoqué en Espagne et le Paris Saint-Germain se serait déjà positionné pour peut-être récupérer le milieu de l’équipe de France.

Ces dernières années, de plus en plus d’internationaux français ont posé leurs valises à Paris. Il y a notamment eu Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, avec le PSG qui semble bien décidé à miser toujours plus sur des membres de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Que va faire Camavinga ? Le prochain, ça pourrait bien être Eduardo Camavinga ! Peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, l’ancien du Stade Rennais pourrait être poussé vers la sortie et le PSG serait en première ligne pour l’accueillir. Un transfert à 60M€ aurait d’ailleurs déjà été évoqué, même si pour le moment le joueur semble vouloir rester au Real Madrid.